CASAPOUND – TRENTINO ALTO ADIGE * SUPERGREEN PASS: «PROTESTA E BLITZ NEI CENTRI COMMERCIALI D’ITALIA, “MISURA INSENSATA, ITALIANO RIBÈLLATI!“.

3:10 - 12/12/2021

Super green pass, CasaPound Italia protesta con dei blitz nei centri commerciali di’Italia: “misura insensata, italiano ribellati!”. CasaPound Italia rende noto che nella giornata di ieri si sono svolti in tutta Italia diversi blitz per porre l’attenzione sull’ennesima misura che infligge un altro duro colpo alle libertà personali e civili dei cittadini italiani. In particolare, i flashmob hanno visto diversi militanti che, nei più importanti centri commerciali d’Italia e nelle principali piazze, hanno lanciato volantini indossando maschere tricolore al grido di “libertà!”

“Ci troviamo ad affrontare una situazione assurda che poco ha da invidiare alle distopie di orwelliana memoria – afferma un portavoce di CasaPound Italia – Invece di dare certezze alla popolazione, implementando i presidi medici sul territorio, si preferisce ricattare i cittadini impedendo loro non solo di accedere ai luoghi di vita sociale, ma anche di poter usufruire di diritti come lavoro e istruzione se non si sottopongono a un vaccino che continua, sulla carta, a non essere obbligatorio.

Si tratta di un sistema malato, dove non ci deve essere possibilità di dubbio o dissenso, dove i politici chiedono di premiare “chi è fedele”, relegando il cittadino in una vita al limite del mediocre che ruota intorno alla data dell’ennesima dose di vaccino per salvare il Natale di non si sa che anno, mentre economia, scuola e società collassano. Di fronte a un governo che basa la sua politica sul ricatto, l’unica scelta possibile è reclamare a gran voce la propria libertà. Italiano torna a vivere.”