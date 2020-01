PAT * CASE ITEA: « IL 29/1 SI PARLERà DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, PRESENTI FUGATTI E SEGNANA »

Efficienza energetica case Itea: le novità domani in una conferenza stampa in Provincia. Si parlerà del programma di interventi per la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo di Itea con il contratto in partenariato pubblico-privato.

Domani, mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 12.30, presso la sala stampa del palazzo della Provincia autonoma di Trento sarà presentato il programma degli interventi per la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo di ITEA S.p.A. con il Contratto di prestazione energetica per oltre 4 milioni di euro a fronte della riqualificazione energetica di 180 alloggi.

Saranno presenti il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, il presidente di Itea S.p.A. Salvatore Ghirardini accompagnato dalla dirigente del Settore gestione casa e immobiliare Daniela Laghi e dai tecnici che hanno partecipato al progetto, Azzurra Mattiuzzi e Roberto Calovi.