SOCCORSO ALPINO – TRENTINO: STAVEL DI VERMIGLIO: 52ENNE RESIDENTE A MILANO VA A FUNGHI E SI PERDE, FERITO VIENE RECUPERATO IN UN CANALONE IMPERVIO CON L’ELICOTTERO

Soccorso Alpino – Servizio provinciale Trentino. Intervento in località Stavel a Vermiglio. È stato trovato in località Stavel (Vermiglio) e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con politraumi l’uomo – classe 1966 originario di Vermiglio e residente a Milano – che era uscito alla ricerca di funghi senza fare ritorno.

Sono stati i familiari intorno alle 17 a lanciare l’allarme non vedendolo rientrare. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha organizzato le operazioni di ricerca inviando sul posto il personale di terra del Soccorso alpino il quale, verso le 18, è riuscito a individuare l’uomo in un canalone in una zona particolarmente impervia che ha reso difficoltoso il recupero.

Il ferito, dopo essere stato stabilizzato e imbarellato è stato imbarcato sull’elicottero e portato all’ospedale di Trento.