CGIL CISL UIL – TRENTINO * INVESTIMENTI ITEA: « RISORSE IN RITARDO, SBLOCCARE L’HOUSING SOCIALE PER I GIOVANI »

18.30 - sabato 26 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Investimenti Itea. Risorse in ritardo, sbloccare l’housing sociale per i giovani. Dichiarazioni di Manuela Faggioni (Cgil del Trentino), Michele Bezzi (Cisl del Trentino) e Walter Alotti (Uil del Trentino). “Gli interventi della Giunta provinciale sul fronte Itea sono assolutamente i benvenuti. Purtroppo arrivano in grave ritardo ma in perfetta sintonia con l’avvio della campagna elettorale. La Giunta Fugatti sposta qualche milione di euro a favore dell’edilizia sociale e delle incompiute di via dei Tigli e della Nave di Trento: confidiamo che sia davvero la volta buona dopo un ventennio per veder costruiti finalmente gli appartamenti sull’area che fu delle Palafitte e della Nave di s.Pio X a Trento Sud.

Ricordiamo che le nuove costruzioni Itea sono state azzerate nell’ultimo lustro e che la società non riesce nemmeno a rimettere in circolo gli alloggi di risulta, ormai un migliaio, un decimo del suo patrimonio, a fronte di graduatorie che continuano ad ingrossarsi. Le politiche abitative sono essenziali per garantire alle famiglie meno abbienti di affrontare con fiducia e serenità anche questa fase di aumento dei prezzi che sta falcidiando il potere d’acquisto di chi lavora a reddito fisso. Avremmo voluto che prima della campagna elettorale si attivasse l’osservatorio sulle politiche della casa per avviare una vera concertazione e mettere in campo una strategia compiuta e riforme strutturali.

Ci spiace che questo non sia stato possibile. E’ comunque un bene se si torna ad occuparsi di Itea e edilizia sociale, anche perché la casa è uno dei temi centrali anche per l’attrattività della manodopera e dell’impulso al settore edilizio, vista la imminente chiusura dei bonus edilizi 110% e la richiesta impellente di alloggi in affitto da parte delle famiglie più giovani e appunto delle aziende per la proprie maestranze. Oltre ad ancora più forti investimenti in Itea va rilanciato quanto prima l’housing sociale, in particolare il canone moderato per i giovani e tutta una serie di istituti di garanzia e aiuto per fare fronte alla difficoltà delle famiglie: dal fondo per la morosità incolpevole, al fondo di garanzia per gli affitti del settore privato ad aiuti per il pagamento dei mutui prima casa .

Si parta quindi davvero con lo sblocco di questi investimenti a Trento Sud, ma pensi la politica ad affrontare finanziariamente, legislativamente e dal punto di vista della programmazione del territorio e del benessere sociale il tema casa, centrale per la ripartenza economica e sociale della nostra comunità autonoma trentina”.