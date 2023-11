COMUNE DI TRENTO * RICORDO DI GIULIA CECCHETTIN: « DOMANI ALLE 11.00, IN COLLABORAZIONE CON PROCURA REPUBBLICA – COORDINAMENTO DONNE – ARTIGIANELLI – ENAIP – LICEO VITTORIA »

10.42 - venerdì 24 novembre 2023

Domani ricordo di Giulia Cecchettin e presentazione del progetto “Non ti scordar di me” contro la violenza sulle donne. Appuntamento alle 11.00 in piazza Santa Maria Maggiore a Trento.

Anche Trento si muove per cercare di arginare la piaga dei femminicidi nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Appuntamento domani alle ore 11 in piazza Santa Maria Maggiore con la presentazione del progetto e del percorso ideativo di “Non ti scordar di me – passi di memoria per non scordare le donne vittime di femminicidio”.

>Dopo un minuto di raccoglimento in ricordo di Giulia Cecchettin, si terrà la presentazione del progetto a cui saranno presenti il sindaco di Trento Franco Ianeselli, Giulia Casonato (assessora comunale alle pari opportunità), Nadia La Femmina per conto della Procura di Trento, Paola Morini dell’Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne (OIVD) in rappresentanza delle tre associazioni proponenti, due ragazzi coinvolti nel percorso (uno per Vittoria e uno per artigianelli), la presidente del Consiglio delle donne di Trento Filomena Chilà.

In allegato la locandina della manifestazione e la foto del ledwall sulla facciata dell’Ostello della gioventù.