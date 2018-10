RAI STORIA * ‘ A.C.D.C. ‘: NEL PRIMO EPISODIO SI RACCONTARÀ LA CONQUISTA DELLE AMERICHE PARTENDO DAL VIAGGIO DI CRISTOFORO COLOMBO NEL 1492

La conquista delle Americhe partendo dal viaggio di Cristoforo Colombo nel 1492 alla ricerca dei mercati delle spezie in Asia. La racconta la serie in otto puntate in prima visione dal titolo “Conquistadores”, in onda da giovedì 11 ottobre alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo “a.C.d.C.”, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero.

Nel primo episodio si racconta che, dopo la conquista di Granada, ultima roccaforte musulmana nella penisola iberica, la regina Isabella I di Spagna rivolge la sua attenzione a un marinaio esperto, Cristoforo Colombo, sostenendo il suo piano per raggiungere le Indie. Colombo arriva nelle Americhe il 12 ottobre 1492, dopo 33 giorni di navigazione.

Dopo aver inizialmente meditato la pace con la popolazione locale, il desiderio di potere e di oro prendono il sopravvento. Colombo torna in Spagna, con otto prigionieri come trofeo e dichiara che tutto ciò che è descritto nelle mappe del mondo è falso. Il racconto è arricchito dalle testimonianze immaginate di coloro che hanno vissuto quei tempi, conquistatori e vinti. Le riprese sono state effettuate in Spagna e Brasile in set che ricostruiscono i villaggi che i conquistatori hanno incontrato circa 500 anni fa.