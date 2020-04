TRUSTPILOT * CONSUMATORI E COVID: « SAPERE COME UN’AZIENDA STA GESTENDO L’EMERGENZA è ESSENZIALE PER OLTRE L’80% DEGLI INTERVISTATI »

Trustpilot ha realizzato una nuova indagine per evidenziare come sia cambiata l’attenzione del consumatore in tempi di Coronavirus. Tra i principali dati emersi:

E’ più alto l’interesse legato all’operato delle aziende ed uno dei nuovi parametri che determina se dare o meno fiducia ad un’azienda è capire come questa stia gestendo l’emergenza: è importante o molto importante valutare questo parametro per l’80,3% degli intervistati italiani e risulta ininfluente solo per l’8,5% degli stessi.

Oltre un terzo del campione (il 34,2%) legge le recensioni maggiormente in questo periodo rispetto a quello pre-Covid. Si tratta del dato più alto rispetto al resto d’Europa.

Questa crescente necessità di informazioni può essere spiegata, in parte, dalla paura delle truffe online: quasi il 40% degli intervistati, infatti, si dice più preoccupato da questo tipo di attacchi da quando è iniziata l’emergenza.

il livello di fiducia nelle aziende è rimasto invariato per circa il 60% degli intervistati ma è ulteriormente diminuito per il 16,5% del campione.