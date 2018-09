RAI 5 * ‘ ITALIA, POETI E NAVIGATORI ‘: NAPOLI SECONDO GOETHE, DICKENS, DUMAS E MARK TWAIN

Napoli secondo Goethe, Dickens, Dumas e Mark Twain: com’era e come è? “Italia, poeti e navigatori”, in onda venerdì 28 settembre alle 21.15 su Rai5, racconta il capoluogo campano, intrecciando le parole degli scrittori con le immagini del web.

Le parole, la sensibilità, la cultura del passato si incontrano, così, con la rappresentazione più eloquente e diretta del presente, in un tempo in cui le immagini del reale e del paesaggio in cui viviamo – dal portone di casa nostra fino agli antipodi del pianeta – sono ormai state acquisite nella loro totalità.