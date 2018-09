RAI 5 * ‘ CITIZEN LOEWY E IL SOGNO AMERICANO ‘: IL DOCU-FILM RICOSTRUISCE L’AVVENTURA INTIMA E ROMANTICA DEL DESIGNER FRANCESE

Un uomo affascinato dal progresso e dal culto della bellezza, ma poi sopraffatto dalla sua stessa megalomania: Raymond Loewy. Come un’indagine, attraverso le testimonianze di chi gli sopravvisse e di filmati televisivi e privati di una straordinaria qualità estetica e drammatica, il docu-film “Citizen Loewy e il sogno americano”, in onda lunedì 17 settembre alle 19.20 su Rai5, ricostruisce l’avventura intima e romantica del designer francese che volle vivere fino alla fine il sogno americano. Innamorato della propria immagine, Loewy sognò per sé un destino avvincente come un thriller hollywoodiano, che gli permise di diventare uno dei personaggi più in vista in America dagli anni ’30 agli anni ’70.

Ciononostante finirà la sua vita dimenticato da tutti. Eppure Loewy è ancora oggi presente nel nostro quotidiano per aver disegnato alcuni degli oggetti iconici che ancora oggi rappresentano lo stile di vita americano e il capitalismo splendente, e loghi simbolo di edonismo consumistico e una determinata visione della felicità. Loewy era un magnate, una celebrità, che visse il sogno americano in tutto il suo splendore. Tuttavia, giunto alla fine dei suoi giorni, era già stato dimenticato.