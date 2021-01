UNCEM – UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI * UFFICI POSTALI: « RIAPERTURA CON ORARI PRE-LOCKDOWD, ORA AL LAVORO PER RAFFORZARE I SERVIZI »

Poste ha annunciato nelle scorse ore che riporterà ad orari pre-lockdown una serie di uffici postali in tutto il Paese. Moltissimi i Sindaci che tramite Uncem negli ultimi mesi avevano chiesto a Poste Italiane di rivedere la riduzione di orario e i giorni di apertura. Poste, in accordo con il Governo e AgCom, riporta gli uffici in molti paesi a buoni livelli di servizio, come Uncem ha sempre chiesto e condiviso con l’azienda.

“Ringrazio Poste per questo lavoro – afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem – abbiamo condiviso un percorso capace di contemplare due necessità, garantire adeguati servizi alle comunità e allo stesso tempo evitare una diffusione del contagio sia tra il personale sia tra gli utenti. Abbiamo bisogno di questo intenso dialogo con Poste Italiane, a livello nazionale e locale, e abbiamo urgenza di continuare, anche in questa fase di pandemia, a potenziare i servizi per i piccoli Comuni come definiti all’interno del patto con i Sindaci fatto nel 2018 e nel 2019 alla Nuvola di Roma”.