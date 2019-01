presidenza consiglio regionale tn-aa * Fracalossi Presidente Cassa Centrale Banca: Paccher, « l’auspicio è che valorizzi le Casse Rurali Trentine, di cui siamo orgogliosi »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Desidero esprimere le mie congratulazioni a Giorgio Fracalossi per la nomina a Presidente di Cassa Centrale Banca. Nell’augurare buon lavoro, l’auspicio è che possa valorizzare le Casse Rurali Trentine, un patrimonio della nostra storia di cui noi tutti siamo orgogliosi e che spero possano continuare a lavorare con una propria forte identità anche all’interno di una realtà così ampia”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher.

“La sua nomina è il riconoscimento dell’intero sistema trentino, per il quale sarebbe stata certamente preferibile l’autonomia o un accordo con il sistema bancario altoatesino, in un’ottica regionale. La guida trentina, se sarà capace di rendere merito alle conquiste di oltre un secolo di storia, potrà essere una tutela per il nostro sistema cooperativo”.

Banca Centrale Banca è l’ottavo gruppo bancario italiano, con 84 banche, 11.500 dipendenti, un patrimonio netto di 6,7 miliardi.