FEDERCOOP * RISTO 3: « FESTEGGIÀTI I 40 ANNI DI ATTIVITà, AL PARCO DEL MUSE DI TRENTO LA FESTA CARICA DI EMOZIONI E DIVERTIMENTO »

Risto3 festeggia 40 anni e non poteva mancare un evento aperto a tutta la comunità, per vivere una giornata in grande stile. Partenza alle ore 12.00 con il pubblico che, con curiosità, si affaccia per scoprire cosa propone in questa splendida giornata di sole la cooperativa più importante del territorio trentino.

Ed ecco che, nella cornice unica del Parco del Muse, i giocolieri della UISP, la cooperativa La Coccinella e il Muse propongono attività per grandi e piccini mentre dal palco Radio Dolomiti intrattiene il pubblico e racconta, con interviste ad alcuni volti, chi è Risto3. Un pomeriggio dedicato al divertimento per tutta la famiglia.

E’ stato l’assessore alla cooperazione Mario Tonina ad aprire il momento istituzionale, che è proseguito con un dialogo a due di Antonio Castagna e Francesco D’Angella, esperti di cooperazione, con una riflessione sul futuro e sul fare cooperazione. Non è mancato l’intervento della Federazione Trentina della Cooperazione , con il vicepresidente vicario Germano Preghenella che ha presentato Risto3 come esempio positivo del sistema cooperativo trentino. Presente anche la Camera di Commercio, rappresentata dal vicepresidente Luca Rigotti, a suggellare l’importanza di questa realtà economica del Trentino.

L’attenzione viene poi riportata sulle persone di Risto3: un momento emozionante che ha visto salire sul palco alcuni dei volti storici di Risto3, in rappresentanza di tutti i colleghi, ora in pensione, che hanno lavorato con passione per contribuire a far crescere Risto3.

La serata si conclude con lo spettacolo Play di Kataklò athletic Dance Theatre: acrobazie, danze ed un carico di emozioni che chiuse una festa non solo di un’azienda ma di un’intera comunità.

“Siamo orgogliosi e commossi per l’affetto e la partecipazione che il pubblico a mostrato nei confronti della nostra cooperativa.” dice Camilla Santagiuliana Busellato, presidente di Risto3 “Abbiamo voluto che anche la popolazione, oltre a soci e collaboratori, potesse vivere con noi questo importante traguardo. Oggi la festa è tutte quelle persone che ogni giorno lavorano con passione per offrire una pausa pranzo di valore.”

Una bella sorpresa quella organizzata da Risto3 per la comunità. Un’evento che vuole raccontare l’azienda Risto3: la Risto3 che sta dietro al piatto gustato ogni giorno nei ristoranti, nelle scuole e in tutti i punti presenti sul territorio. Risto3: la cooperativa che ha saputo innovarsi, reinventarsi e crescere in un mondo in continua evoluzione.

Un’azienda di persone e sono loro che Risto3 vuole festeggiare nel suo compleanno: i protagonisti di una bella storia di rinascita che hanno saputo affrontare sfide importanti, in cui pochi credevano, fino a diventare una delle più grandi e stabili realtà trentine.