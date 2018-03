PAT * STUDIARE NEI PAESI EXTRA UE: IL BANDO È RIVOLTO AGLI STUDENTI DEL SECONDO O TERZO ANNO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Iscrizioni dalle ore 9.00 del 7 marzo 2018 alle ore 13.00 del 6 aprile 2018. Informazioni: www.vivoscuola.it. Studiare nei Paesi extra Ue: ecco le borse di studio per 3° o 4° anno all’estero

Incentivare la mobilità studentesca per favorire scambi linguistici e culturali tra i giovani di tutto il mondo, questa in sintesi la finalità del bando approvato oggi dalla Giunta provinciale.

Il bando è rivolto agli studenti del secondo o terzo anno del secondo ciclo di istruzione che intendono frequentare un periodo annuale o parziale nei Paesi extra Unione Europea nell’anno scolastico 2018/2019. Sono 314.000 euro le risorse stanziate e finanziate interamente dalla Provincia autonoma di Trento, 40 circa gli studenti che vi potranno accedere. Bando e modulistica sono disponibili sui siti www.vivoscuola.it e http://www.modulistica.provincia.tn.it. La domanda deve essere presentata dalle ore 9.00 di mercoledì 7 marzo 2018 fino alle ore 13.00 di venerdì 6 aprile 2018.

Destinatari

Sono ammessi all’iniziativa gli studenti che presentano i seguenti requisiti:

– frequentano le classi seconda o terza del secondo ciclo di istruzione in istituti scolastici italiani;

– hanno un’età non superiore ai 20 anni;

– sono residenti in Provincia di Trento;

– a livello di merito, abbiano conseguito nell’anno scolastico 2016/17 la promozione alla classe successiva con al massimo un debito formativo il cui recupero deve essere documentato al massimo entro 15 giorni (naturali consecutivi) dall’approvazione della graduatoria delle domande ammesse;

– a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF non superiore a 0,59 con riferimento alla politica “Piano Trentino Trilingue”.

L’assegnazione della borsa di studio è comunque vincolata, nell’anno scolastico 2017/2018, alla promozione alla classe successiva senza voti negativi o debiti formativi.

Periodo all’estero

Il percorso d’istruzione all’estero deve essere svolto presso un’istituzione scolastica con sede in un Paese extra Unione europea. Per l’organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l’adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall’istituzione scolastica di provenienza, l’iscrizione a programmi all’estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La durata del percorso d’istruzione può essere annuale (minimo 240 giorni) o parziale (minimo 110 giorni).

Iscrizioni

La domanda di adesione all’iniziativa deve essere presentata dalle ore 9.00 di mercoledì 7 marzo 2018 fino alle ore 13.00 di venerdì 6 aprile 2018 con una delle modalità stabilite dal Bando.

Graduatoria e assegnazione delle borse di studio

La graduatoria delle domande ammesse, ordinata secondo il valore crescente dell’indicatore ICEF, sarà pubblicata sul sito www.vivoscuola.it. I richiedenti saranno aggiornati anche tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. La concessione della borsa di studio è vincolata alla regolare frequenza del percorso scolastico all’estero (annuale o parziale) e al conseguimento di una positiva valutazione finale di merito rilasciata dall’istituto estero.

Informazioni

Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca

0461 491346 | 0461 497234