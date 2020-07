FDI – TRENTO * AMMINISTRATIVE 2020 * « IL SENATORE URSO INSEDIA IL COMITATO PER IL PROGRAMMA: “PRIORITà SICUREZZA, LAVORO, SOLIDARIETà ” »

Trento: Urso insedia il Comitato per il Programma. “Priorità sicurezza, lavoro, solidarietà”. Il neocommissario sen. Adolfo Urso ha Insediato a Trento, nella sede di Fratelli d’Italia, il Comitato per il programma che definirà il progetto della destra per le elezioni comunali, con la partecipazione del sen. Andrea De Bertoldi e di Francesca Gerosa che hanno retto il partito in quest’ultimo anno. Il Comitato dovrà definire le priorità del programma e predisporre le iniziative sulla Città per illustrarlo alle categorie produttive, associazioni, corpi sociali.

Ne fanno parte: Antonella Andreatta, Francesco Barone, Roberto Biscaglia, Massimo d’Ambrosio, Giorgio Manuali. Severino Rigotti, Grazia Silvestri. Ciascuno di loro dovrà redigere uno dei punti programmatici sulla base di quanto già esaminato nel prezioso lavoro svolto nei mesi precedenti anche con incontri sul territorio. Priorità: sicurezza, lavoro, solidarietà, sostegno a famiglia e anziani, sburocratizzazione e politica urbanistica per favorire le attività di impresa, crescita e sviluppo”.