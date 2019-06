PAT * MILANO CORTINA 2026: FUGATTI, « IL TRENTINO CREDE FORTEMENTE NELLE OLIMPIADI »

Il presidente Fugatti:”Il Trentino crede fortemente nelle Olimpiadi”. Milano Cortina 2026, oggi a Losanna la decisione.

“Oggi sarà una giornata importante, siamo fiduciosi perché crediamo di aver fatto tutto il possibile per predisporre un dossier tecnicamente adeguato alle richeste del Comitato Olimpico. Il Trentino crede fortemente in queste Olimpiadi, consapevole che i nostri territori sapranno lavorare al meglio per realizzare un ottimo risutato”.

Questo il messaggio lanciato da Losanna dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti arrivato nella città svizzera, insieme all’assessore Roberto Failoni, per sostenere la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Oggi alle 18.00 è previsto l’annuncio della decisione. L’altra candidata è Stoccolma. Se dovesse spuntarla Milano-Cortina in Trentino si disputeranno le gare di pattinaggio velocità, a Baselga di Pinè, e di fondo e salto con gli sci in Val di Fiemme.