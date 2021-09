SEN. DE BERTOLDI (FDI) * REDDITO CITTADINANZA: « È UNA CAMBIALE ELETTORALE PER I CINQUESTELLE, L’ABOLIZIONE SIA UNA BATTAGLIA DI TUTTO IL CENTRODESTRA »

RdC. de Bertoldi (FdI): è cambiale elettorale per M5S. Abolizione sia battaglia di tutto il centrodestra.

“Il reddito di cittadinanza è soltanto una cambiale elettorale alla quale si aggrappano oggi i Cinquestelle per evitare di scomparire. Ecco spiegata l’ostinazione nella difesa di uno strumento che ha palesemente dimostrato di essere fallimentare sul piano del contrasto alla disoccupazione e del sostegno al lavoro. Infatti, se sapessero leggere gli indicatori economici si renderebbero conto del disastro. Oggi Giorgia Meloni a Cernobbio ha ribadito la battaglia di Fratelli d’Italia contro una misura che non aiuta i poveri e non arriva a chi è davvero in difficoltà.

Va abolito in fretta e mi auguro che questo impegno possa finalmente diventare patrimonio di tutto il centrodestra, perché il sostegno a chi è in difficoltà e ai settori produttivi non si fa con l’assistenza di Stato. E piuttosto investiamo le risorse risparmiate nelle imprese che creano maggiori posti di lavoro”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.