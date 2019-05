PAT * EMERGENZE AMBIENTALI: « UN ANNO DI INIZIATIVE CONTRO LA PLASTICA, LUNEDÌ AL MUSE CONFERENZA STAMPA PER ILLUSTRARE LA CAMPAGNA DELL’AGENZIA PER LA DEPURAZIONE »

Un anno di iniziative contro la plastica. Lunedì al MUSE conferenza stampa per illustrare la campagna dell’Agenzia per la depurazione.

Fra le emergenze ambientali che affliggono il nostro pianeta, l’inquinamento da plastica è una delle principali. Ciò spiega l’attenzione che al tema è riservato anche dal Servizio gestione impianti / Agenzia per la depurazione della Provincia autonoma di Trento, che ha promosso per il 2019 una serie di iniziative, da maggio a dicembre, per sensibilizzare la popolazione di città e valli ed i gestori di servizi e impianti. Lunedì 27 maggio al MUSE, alle ore 10, una conferenza stampa alla quale interverranno anche gli assessori provinciali all’ambiente e alla cultura e istruzione illustrerà tali iniziative.

L’incontro con i mezzi di comunicazione avviene nell’ambito della mostra, ospitata al MUSE, “Not in my planet” che espone una serie di opere fotografiche della pluripremiata fotografa Mandy Barker: immagini di grande impatto visivo composte da rifiuti – sfuggiti al riciclaggio – finiti nelle acque del mare e infine sulle coste. Obiettivo, catturare l’attenzione e far riflettere su uno tra i principali problemi che affliggono i nostri giorni: l’inquinamento e l’incredibile abbondanza di rifiuti. L’esposizione è frutto della collaborazione con l’Agenzia per la Depurazione della Provincia autonoma di Trento e con gli Enti gestori della raccolta dei rifiuti.