pat * collaborazione tra Solidpower e Fci: Spinelli, ” Il sistema economico trentino si rafforza, anche attraverso l’internazionalizzazione delle sue aziende “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





L’incontro con una delegazione sudcoreana per la collaborazione tra Solidpower e Fci. L’assessore Spinelli:”Il sistema economico trentino si rafforza, anche attraverso l’internazionalizzazione delle sue aziende”.

“Per noi l’internazionalizzazione è una vera e propria precondizione di sviluppo e di futuro, piuttosto che un risultato da raggiungere. Quindi salutiamo con favore l’ulteriore passo nella direzione dell’internazionalizzazione fatto da un’azienda che è e rimane fortemente radicata al nostro territorio, dove mantiene la testa, ma aumenta ancora di più la sua statura internazionale avviando una nuova collaborazione, in un settore di eccellenza, con un interlocutore che rappresenta un ambito territoriale che vanta una notevole capacità di crescita”: lo ha ricordato questa mattina l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli che ha ricevuto una delegazione sudcoreana, giunta a Trento in occasione della firma di un memorandum che getta le basi per la collaborazione tra la società Solidpower S.p.A., insediata presso il Bic di Trentino Sviluppo a Mezzolombardo e leader, nell’ambito della green economy, nella produzione di sistemi a celle a combustibile, e la Fci Ltd.

La delegazione era guidata da Jeong Her, sindaco della città sudcoreana di Daejeong, e da Won Lee, amministratore delegato di FCI. Per la Solidpower c’era l’amministratore delegato Alberto Ravagni. L’incontro ha offerto l’occasione all’assessore Spinelli per parlare del Trentino e delle sue potenzialità sul piano industriale e dello sviluppo legato all’innovazione.

“Il Trentino – ha sottolineato l’assessore Spinelli – è un territorio di dimensioni contenute ma con una grande storia, che è alla base di uno speciale status di autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa che permette di gestire in via diretta le principali competenze e politiche che riguardano la vita dei cittadini, come scuola, sanità, ricerca, economia, trasporti, agricoltura e turismo, e di amministrare quasi i nove decimi del gettito tributario e fiscale prodotto localmente”.

Con quasi sei milioni di turisti all’anno, coperto da foreste e parchi per oltre il 60% della propria superficie, il Trentino – ha ricordato ancora l’assessore – ha visto nel 2006 la nascita del primo distretto tecnologico italiano dedicato allo sviluppo sostenibile e alle imprese green. “In questo settore – ha detto Spinelli – in Trentino operano aziende molto qualificate, innovative e internazionalizzate.

Nella nostra provincia operano oltre 47.000 imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni. Il nostro è un sistema economico diversificato e con un alto tasso di ricerca e innovazione. La Corea del Sud, in ragione della sua straordinaria capacità di crescita tecnologica, economica e sociale, è da alcuni anni un paese di riferimento per le nostre azioni di promozione economica e turistica internazionale e l’incontro di oggi nasce da una missione realizzata due anni fa da nostre imprese e centri di ricerca”.

FCI e SOLIDpower collaboreranno nella produzione di celle a combustibile nella città metropolitana di Daejeon in Corea del Sud. All’incontro di oggi, che si è tenuto presso il palazzo della Provincia autonoma di Trento, ha portato il suo saluto anche il deputato al Parlamento europeo Remo Sernagiotto.