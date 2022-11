COPPOLA (EUROPA VERDE) * MEDITERRANEO: « “NON VI È EMERGENZA MIGRANTI IN ITALIA”, BASTA BUGIE VI SIA PIÙ UMANITÀ »

14.24 - martedì 08 novembre 2022

NON VI E’ EMERGENZA MIGRANTI IN ITALIA. BASTA BUGIE , PIÙ UMANITÀ!

Mentre gli sbarchi selettivi dalle navi ormeggiate nei porti di Catania e Siracusa mettono in grave pericolo le vite di esseri umani considerati “sani”, non fragili e non minori, definiti “carichi residuali”, la cui sorte è segnata, mentre si consuma un abuso sul diritto di essere accolti nel porto sicuro, facendo finta che non esista il dovere internazionale di prestare soccorso in mare a chi chiede aiuto senza fargli l’esame di fragilità, mentre si parla di esseri umani sfuggiti ai lager libici dove hanno subito ogni sorta di vessazione, umiliazione e tortura (lager finanziati dal governo italiano) forse è il caso di ricordare qualche dato. Per esempio che gli sbarchi nel 2017 sono stati 111.401 e che nel 2021 sono stati 53.426.

Come ha riferito il ministro Piantedosi, la flotta umanitaria nel 2022 ha portato in Italia appena il 16% dei migranti sbarcati, dunque la narrazione delle ONG come procacciatrici di migranti e fattore di attrazione dei flussi migratori è del tutto sbagliata. La maggior parte è stata portata in Italia dalle Guardie Costiere o di Finanza, intervenute a soccorrere pescherecci o barconi in difficoltà. L’Italia non è il paese che accoglie più migranti. Il paese europeo che ha accolto più migranti è la Germania con ben 191.000 richieste d’asilo, quasi un terzo del totale, seguita dalla Francia, 121.000, dalla Spagna con 65.000, mentre l’Italia si attesta su 53.000. In rapporto al numero di abitanti, il Paese che accoglie di più è Cipro, seguito da Austria e Slovenia. Dunque la guerra all’invasore non c’è e non vi è alcuna emergenza immigrazione. Forse sarebbe il caso di ripristinare queste verità e di smetterla di speculare sulle vite di persone in gravissima sofferenza, sia fisica che dell’anima.

*

Lucia Coppola,

Consigliera provinciale Trento (Europa Verde)