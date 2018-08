PAT * CATTURATO E RADIOCOLLARATO ORSO IN VAL RENDENA: SI TRATTA DI UN GIOVANE MASCHIO DEL PESO DI 129 CHILOGRAMMI

Catturato e radiocollarato un altro orso in Val Rendena. Si tratta probabilmente del soggetto che ha provocato nel corso dell’estate alcuni danni alle malghe presenti in zona.

Nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’orso attualmente condotte nella bassa val Rendena per controllare gli esemplari più dannosi o confidenti, nella notte scorsa è stato catturato e radiocollarato un altro esemplare di orso, un giovane maschio del peso di 129 chilogrammi.

La cattura è avvenuta sui versanti in destra Sarca in comune di Porte di Rendena. Le caratteristiche dell’animale fanno ritenere che si tratti del soggetto che ha provocato questa estate alcuni danni alle malghe presenti in zona; l’ipotesi potrà essere confermata dalle analisi genetiche che verranno effettuate nei prossimi giorni.

Le operazioni condotte dal personale del Servizio Foreste e fauna con il supporto dei veterinari dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sono state portate a termine anche in questo caso grazie all’utilizzo di una trappola a tubo, che è scattata verso le ore 22.30 di ieri sera. Il monitoraggio intensivo sarà garantito dal Gps che è posizionato sul radiocollare.

Questa operazione, come le precedenti, rientra nell’ambito delle attività di controllo degli esemplari più dannosi mediante cattura e successive attività di dissuasione, svolte in aderenza a quanto previsto dal progetto europeo “Life Dinalp Bear” del quale la Provincia è partner, potendo avvalersi del relativo cofinanziamento, assieme ad altri Enti provenienti da Veneto, Friuli VG, Austria, Slovenia e Croazia.