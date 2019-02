PAT * Bus urbani: nessun taglio aL controllo, ma attività straordinaria programmata fino all’estate – Fugatti, «Stiamo studiando il potenziamento dei controlli a bordo »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Il presidente Fugatti: “Stiamo studiando forme di potenziamento dei controlli a bordo dei bus, anche a Rovereto”. Bus urbani, nessun taglio ai servizi di controllo ma attività straordinaria programmata fino all’estate.

“1,2 milioni di euro recuperati da quando è partita la modalità di lotta all’evasione condivisa con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali”: lo sottolinea il presidente Fugatti a proposito di quanto riportato stamani dalla stampa sui servizi di controllo a bordo dei bus a Rovereto. La nuova modalità prevede la salita delle persone dalla porta anteriore con la verifica a cura dell’agente alla guida. La procedura è stata riconosciuta come migliore pratica a livello nazionale per il contrasto all’evasione tariffaria da ASSTRA, l’associazione delle aziende di trasporto pubblico locale. “Abbiamo il massimo rispetto per le opinioni dei sindacati – aggiunge il presidente Fugatti – ai quali chiediamo di continuare a dare il loro contributo di idee e proposte, nell’ottica comune di tutelare i lavoratori del trasporto pubblico e di fornire agli utenti un servizio sempre migliore e adeguato ai tempi. Su questo terreno lavoreremo assieme”.

“Con le nuove modalità di accesso ai mezzi da parte dell’utenza – prosegue Fugatti – verrà meno la necessità di prevedere turni straordinari di controllo, che però abbiamo ritenuto necessario mantenere in questa fase. A Rovereto in particolare, con lunedì 18 febbraio, inizierà il potenziamento dei servizi di Trentino Trasporti e, dunque, gli operatori in più sui mezzi potranno anche svolgere un utile ruolo informativo per gli utenti”.

Resta nel frattempo confermato in via generale e sui servizi ferroviari l’impiego dei turni di vigilanza privata, esperienza partita a fine gennaio. ” Si tratta – aggiunge il presidente Fugatti – di un modello virtuoso, che molte amministrazioni stanno praticando e che potrebbe essere utile anche su alcune linee di bus urbane o extraurbane, dove si manifestasse qualche problema. Le corse extraurbane sono utilizzate in particolare dagli studenti del ciclo superiore, e vogliamo garantire alle famiglie trentine la regolarità dei viaggi dei loro figli, sotto tutti i profili “.