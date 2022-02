AVV. CANESTRINI – COMITATO LEGALITÀ TRASPARENZA TN-AA * REPLICA AD AUTONOMISTI POPOLARI: « CONCERTO VASCO ROSSI, EVIDENTE LA SPROPORZIONE TRA L’INTERRUZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE ED EVENTO DI INTRATTENIMENTO »

16:29 - 4/02/2022

A nome del Comitato per la Legalità e la Trasparenza del Trentino Alto Adige, un organismo che da tempo opera e si batte lecitamente per la giustizia e per il buon governo in ogni settore della pubblica amministrazione, esprimo la nostra perplessità in ordine al feroce attacco rivoltoci dagli Autonomisti popolari. Il Colt non può che augurare un pieno successo all’esibizione di Vasco Rossi, visti gli ingentissimi esborsi di denaro pubblico previsti (e in parte già erogati) per tale manifestazione canora.

Ci siamo infatti limitati a rilevare come in occasione di altri analoghi eventi, gli Enti pubblici interessati non si siano fatti totalmente carico delle relative spese, ma vi sia stata un’equa ripartizione delle stesse con l’organizzazione privata dei concerti della rockstar. Quanto alla chiusura temporanea per alcune ore della linea ferroviaria del Brennero, è di tutta evidenza la sproporzione tra l’interruzione di una rete di comunicazione internazionale e un evento di intrattenimento, per quanto molto seguito. Il Colt ha inteso quindi criticare tale scelta organizzativa, confidando nel fatto che si voglia rinvenire una soluzione più idonea e rispettosa dei servizi essenziali.

*

Per il COLT

Avv. Gloria Canestrini