COOPCASA * NOMINE NUOVO CDA: PRESIDENTE GIANNI TOGNOTTI, VICEPRESIDENTE ADRIANO ORSI

Tempo di bilanci e di assemblea per CoopCasa, società di consulenza nel settore dell’abitazione del movimento cooperativo trentino. Sono soci della cooperativa, costituita nel 2010, la Federazione Trentina della Cooperazione, il consorzio delle cooperative sociali Consolida, il Consorzio Lavoro Ambiente e Confcooperative Bolzano. Gli uffici della cooperativa sono ospitati nella sede del Cla di Lungadige San Nicolò, dove si è svolta stamani l’assemblea.

Oltre alle persone socie delle cooperative di abitazione, CoopCasa affianca e supporta i consigli di amministrazione delle cooperative edilizie trentine nelle loro attività gestionali, offrendo servizi e consulenza: di natura societaria ed amministrativa, tecnico-fiscale e finanziaria.

Una particolare attenzione è rivolta a tutto l’iter per la realizzazione delle abitazioni. CoopCasa interviene nelle fasi di progettazione preliminare ed esecutiva, nell’acquisizione di permessi e concessioni, nell’individuazione delle imprese a cui affidare gli appalti e nella stesura dei relativi contratti. I tecnici della cooperativa si fanno inoltre carico di seguire le varie fasi del cantiere fino alla consegna degli alloggi.

Il bilancio dell’attività svolta da CoopCasa nel 2017 è stato presentato all’assemblea dal presidente Alessandro Bolzonello, in chiusura di mandato.

*

I progetti in corso

I 66 alloggi realizzati dalla cooperativa Aldeno Casa sull’area dell’ex magazzino frutta sono stati assegnati e risultano tutti occupati, entro l’anno avrà luogo il passaggio in proprietà. È stato portato a termine il progetto di riqualificazione di un immobile in via Flaim, in prossimità del centro di Rovereto. L’edificio è stato ricostruito realizzando 20 alloggi in classe A e due spazi commerciali; il rogito è avvenuto lo scorso dicembre.

Tre iniziative edilizie hanno riguardato i parcheggi pertinenziali in cooperativa. A Sternigo sono in fase di consegna 13 posti auto da parte della cooperativa Parcheggi Pinè. A Lavis è stata costituita la cooperativa Urban Park, che conta attualmente 30 soci, che curerà la realizzazione di circa 70 parcheggi/posti auto nella piazza del mercato di Lavis.

Si è in attesa del bando da parte del Comune, che sarà licenziato in uno dei prossimi Consigli comunali. A Villamontagna, sobborgo di Trento, è in fase di completamento il cantiere per la realizzazione di 31 box auto per i soci della cooperativa Vila. Il progetto prevede anche la riqualificazione del parco pubblico soprastante il garage.

Coopcasa è anche, dal 2014, il gestore sociale del Fondo Social Housing Trentino, composto da circa 500 alloggi a canone moderato per i quali la cooperativa di Lungadige San Nicolò si occupa della gestione immobiliare e dell’inquilinato.

*

Le elezione delle cariche sociali

L’assemblea ha anche provveduto all’elezione delle cariche sociali. Il cda è stato completamente rinnovato. È stato votato presidente Gianni Tognotti, di Ala. Sarà affiancato dal vicepresidente Adriano Orsi e dai consiglieri Alessandro Bezzi e Graziano Baldessari.

All’assemblea ha partecipato per la prima volta il nuovo direttore Andrea Rinaldi, entrato in servizio a CoopCasa a fine anno. 42 anni, di Trento, laurea in fisica, precedentemente agente immobiliare, Rinaldi coordina un organico composto da sei collaboratori.