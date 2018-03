CONSIGLIO REGIONALE TN-AA SÜDTIROL * VIDEOMESSAGGIO WIDMANN: OGNI VOTO È PREZIOSO PERCHÉ IN ESSO SI CONCENTRA IL VALORE DELLA DEMOCRAZIA

Consiglio regionale – Il Presidente del Consiglio regionale: ogni singolo voto è importante ed è prezioso perché in esso si concentra il valore della democrazia.

“Il 4 marzo si vota per scegliere chi porterà la nostra voce a Roma. Votare non è solo un diritto, ma un dovere di tutti i cittadini che avranno la possibilità, domenica, di esprimere la propria opinione e scegliere chi li rappresenterà.

Mi rivolgo soprattutto ai più giovani, a coloro che hanno in mano il proprio futuro: il voto è un momento per comprendere il valore della libertà e della democrazia, per far valere le proprie idee. Invito dunque tutti i cittadini a recarsi alle urne domenica: ogni singolo voto è importante ed è prezioso perché in esso si concentra il valore della democrazia.

Domenica 4 marzo dobbiamo andare a votare, perché il nostro voto può fare la differenza per il futuro della nostra terra”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Thomas Widmann.