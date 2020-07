RAI 1 – “ LINEA VERDE ESTATE “ * « DOMENICA 12 LUGLIO APPUNTAMENTO IN MOLISE, TRA MONTAGNA ED ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE »

Un viaggio nell’alto Molise alla ricerca delle eccellenze che rendono unica questa regione nell’appuntamento di “Linea Verde Estate”, con Marco Bianchi e Angela Rafanelli, in onda domenica 12 luglio alle 12.20 su Rai1. La natura rigogliosa a Roccamandolfi, in bicicletta lungo impervi sentieri di montagna, un turismo “slow”, basato sull’ospitalità rurale, lontano dalle mete più conosciute. Una piccola realtà vinicola molisana tecnologica ad elevato standard qualitativo: a Toro, alle porte di Campobasso, passeggiando tra i filari di una vigna “eroica”, la tutela e la valorizzazione della Tintilia, vitigno autoctono per la produzione di vini naturali, una fitta rete di sentieri naturalistici che ne permettono una fruibilità a 360 gradi, una straordinaria ricchezza in flora e fauna.

Si arriverà poi a Vastogirardi, nella Riserva Statale Naturale di Montedimezzo, con i Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità d’Isernia per raccontare le attività di recupero, i monitoraggi sanitari e la reintroduzione, ove possibile, della fauna selvatica in difficoltà. Spazio anche all’alto Sannio e i suoi pascoli, una risorsa millenaria al servizio di nuove frontiere di allevamento: a Pescopennataro, due storie parallele di giovani, animati da una grande passione per i cavalli, che da anni si dedicano all’allevamento di pregiate razze con un mercato internazionale in pieno sviluppo.

Un processo produttivo nel quale il latte viene lavorato esclusivamente crudo, esaltato e trasformato grazie al solo utilizzo del siero innesto, senza l’aggiunta di fermenti, coadiuvanti o conservanti: a Contrada di Mezzo, Capracotta, tra lussureggianti pascoli, la secolare tradizione di una famiglia locale che dal 1662, da ben 10 generazioni, esprime la migliore arte casearia dell’Alto Molise. Poco più di mille abitanti, un piccolo centro storico dal sapore medievale: ai piedi della Basilica Minore dell’Addolorata, meta di pellegrinaggio da ogni angolo dell’Italia, passeggiando per i caratteristici vicoli, aneddoti e curiosità di Castelpetroso.