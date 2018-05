CONFINDUSTRIA TRENTO – ZOBELE * PRESIDENTE MATTARELLA: ” MASSIMO RISPETTO PER LE DECISIONI PRESE, NECESSARIO EVITARE TENSIONI CHE POSSANO DIVIDERE L’ITALIA “

“Confindustria Trento ha il massimo rispetto per le decisioni prese dal Capo dello Stato, la più alta figura istituzionale della nostra Repubblica.

Abbiamo inoltre piena fiducia nel ruolo delle istituzioni: crediamo che la loro delegittimazione creerebbe un grave danno al Paese, soprattutto in un momento in cui l’economia italiana vive una ripresa fragile, come evidenziato dal rallentamento della produzione registrato nel primo trimestre.

Pertanto è quanto mai necessario evitare tensioni che possano dividere l’Italia e causare danno ai lavoratori e alle imprese.

Il nostro Paese ha bisogno al più presto di un governo che operi per consolidare la ripresa e realizzare le riforme, e che più in generale lavori per lo sviluppo economico e la coesione sociale”.