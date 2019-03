COMUNE DI ROVERETO * “ FINESTRA PER LA CITTÀ “: « UFFICIALIZZATO IL PROGETTISTA DI RIGENERAZIONE URBANA »

Ufficializzato progettista di Rigenerazione urbana. Si è svolta ieri sera la mensile Finestra per la Città nel corso della quale il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga ha rendicontato alla cittadinanza (questo era il 48° incontro), il mese amministrativo di marzo 2019, soffermandosi in modo particolare sugli ultimi consigli comunali dedicati a Rsa Vannetti e caso Ladurner.

Come annunciato, la serata è stata anche dedicata a fare lo stato dell’arte del progetto di Rigenerazione Urbana.

A tal proposito l’assessore al commercio Ivo Chiesa ha relazionato dei molti incontri e scambi di esperienza tra le città italiane (sono almeno 150 in Italia) che stanno lavorando alla rigenerazione del proprio tessuto commerciale. Novità importante per Rovereto è stata l’ufficializzazione del nome del vincitore della procedura per la selezione del progettista che si occuperà della Rigenerazione Urbana a Rovereto. E’ risultata vincitrice la società Iscom Group di Bologna che vanta esperienza consolidata in materia di marketing urbano.