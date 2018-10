BIANCOFIORE * TAJANI: ” IL TOUR ELETTORALE DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO CONTINURÀ DOMANI 13 OTTOBRE IN PIAZZA A BOLZANO “

Biancofiore- Fi: Tajani in piazza domani a Bolzano e i parlamentari Fi ai gazebo. Si comunica che domani, venerdì 13 ottobre 2018, il Presidente del Parlamento Europeo e Vice Presidente di Fi, Antonio Tajani, continuerà il suo tour elettorale in Trentino Alto Adige qui di seguito indicato.

Alle ore 9.00 circa visiterà l’eccellenza delle centrali elettriche italiane e locali, a Ponte Sant’Antonio di proprietà dell’imprenditore Helmutt Frasnelli, alle 11.30 sarà a Pinzolo in piazza per incontrare gli elettori insieme ai candidati locali, alle 14.00 a Cavalese e poi concluderà la due giorni a Bolzano alle ore 17.00 in piazza Vittoria, per la festa di Forza Italia: l’Alto Adige, l’Italia, l’Europa che vogliamo.

Domani mattina, parlamentari di Forza Italia presenzieranno ai gazebo predisposti dai candidati a; Riva del Garda, a Mezzocorona -dove ci sarà la collega Giusy Versace atleta paraolimpica e deputata di fama; a Laives con la presenza dell’ex vice presidente della Camera, Simone Baldelli; a Egna con l’ex campione olimpico Marco Marin già coordinatore del Veneto; a Bressanone con la coordinatrice del Friuli On. Sandra Savino; a Brunico con l’ex Presidente del Lazio e vice presidente della commissione lavoro, Renata Polverini e infine a Merano, con l’ex vice ministro al commerico estero Catia Polidori assieme al nostro candidato, perchè lo consideriamo tale, Davide Bendinelli. In piazza Vittoria presenzieranno una ventina di deputati e senatori di Forza Italia.

Michaela Biancofiore, parlamentare Fi e coordinatore del Trentino Alto Adige