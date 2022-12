UIL – TRENTINO * EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA: ALOTTI, « “PALAFITTE” ITEA DI VIALE DEI TIGLI A TRENTO, LA FARSA INFINITA »

19.02 - venerdì 30 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Ancora fuori dal bando Itea dopo vent’anni l’intervento “Palafitte” a San Bartolomeo di Trento. “Palafitte” Itea di Viale dei Tigli a Trento: la farsa infinita! La Presidente di Itea Gerosa ha oggi dato una buona notizia. La pubblicazione da parte di Apac di 5 bandi riguardanti i progetti del fondo complementare al PNRR (18 mln di euro) , per la realizzazione di 19 alloggi nuovi e la riqualificazione energetica e/o ristrutturazione di altri 156 in diversi compendi sul territorio provinciale da Trento a Mori e Rovereto.

A fronte dei pessimi risultati, dell’immobilismo della gestione Itea degli ultimi anni, certamente un momento di respiro, la possibilità di rivedere, nel medio periodo, una ripresa concreta delle attività di crescita e riqualificazione di un patrimonio pubblico provinciale che conta 1200 alloggi sfitti e non riesce più a rimettere in circolo nemmeno i cosiddetti alloggi di risulta, quelli che si liberano anno dopo anno, per il ricambio fisiologico degli assegnatari.

La UIL, che segue da decenni la partita dell’edilizia pubblica abitativa trentina, segnala però, che per un intervento in particolare, quello di Via dei Tigli a S.Bartolomeo di Trento, che risale a quasi vent’anni fa (98 alloggi a canone sociale inizialmente previsti, al posto delle palazzine, cosiddette “Palafitte” abbattute nel 2005), non si è saputo più nulla. E pensare che solo nel 2020, dopo tanti rinvii e ritardi, aveva finalmente ricevuto i finanziamenti ed il via libera alla realizzazione da Provincia e Comune di Trento. Certo nel Piano Strategico Triennale 2022-2024 è presente, ci mancherebbe, ma si rimanda per l’ennesima volta ai prossimi Piani strategici per una necessità di integrazione del finanziamento, per gli aggiornamenti dovuti alle variazioni di spesa, col rischio che si annullino col tempo anche i relativi fondi assegnati addirittura dello Stato allo scopo negli anni passati.

L’intervento prevedeva la realizzazione quattro palazzine con 28 alloggi (contro i 98 iniziali) da destinare alla locazione a canone moderato e servizi, tra cui in particolare la nuova biblioteca a servizio della circoscrizione Oltrefersina, oltre a quattro spazi da destinare a uso commerciale. La riqualificazione prevedeva oltre alla parte edilizia anche una piazza, la pista ciclabile e spazi per il verde. La palazzina con biblioteca, che avrebbe solo quattro abitazioni, sarà affacciata sulla piazza. Venivano inoltre rivisti i parcheggi nell’intera area, con la costruzione di 56 stalli interrati a servizio di palazzine e biblioteca e 16 a raso, tra la strada di accesso all’area e il parco Pruner.

Nell’ambito dell’accordo, Palazzo Thun si era impegnata a investire 3,6 milioni nel progetto che prevedeva un costo complessivo di circa 14 milioni. Il resto lo aveva già stanziato la Provincia con un contributo di 8 milioni 114 mila euro, in parte cofinanziato appunto dallo Stato, e con un ulteriore stanziamento di 1,392 milioni già inserito nella legge di bilancio 2020. Bene, tutto ciò è sparito dai bandi annunciati da Gerosa nel comunicato ITEA di oggi ed a questo punto anche dalle chiacchiere che ciclicamente ne annunciavano l’avvio, tornando fra gli interventi prossimi futuri, di questa come delle giunte comunali e provinciali e presidenze ITEA che si sono succedute ormai da vent’anni fa ad oggi. Ennesima riprova dell’inefficacia ed inefficienza di Itea spa e della Giunta Provinciale nella gestione del patrimonio di edilizia pubblica abitativa, incapaci addirittura con opere finanziate ad agire e realizzare lavori più che utili e necessari alle famiglie trentine, quelle più fragili ed in difficoltà in particolare.

Rendering del “Complesso ex Palafitte” , Via dei Tigli di S.Bartolomeo a Trento.

Walter Alotti

Segretario generale Uil del Trentino