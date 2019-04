Biancofiore (Fi) Gardini- addio a Forza Italia: « sinceramente dispiaciuta, Spero ci siano ancora estremi per rivedere la decisione »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Come noto negli ultimi anni ci eravamo molto allontanate La motivazione risiedeva nella decisione adottata in qualità di allora coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige – su suggerimento di esponenti di altri partiti, in merito al candidato sindaco di Bolzano che ci portò ad una sconfitta quando trattavasi di vittoria annunciata. Ma l’addio odierno della Gardini a Forza Italia mi lascia sinceramente dispiaciuta. Non è mai bello che un partito perda propri esponenti di fama e nel caso di Elisabetta, la capogruppo uscente proprio della delegazione europea in prossimità delle elezioni.

Molte delle motivazioni da lei sostenute corrispondono alla verità che però come sempre sta nel mezzo, perché comportamenti impropri li tenne anche lei appunto all’epoca del coordinamento, ma questo non mi impedisce con la sincerità che mi caratterizza, di esprimere disappunto nei confronti del mio partito che non ha impedito in ogni modo l’abbandono da parte di un esponente che ha dimostrato negli anni di avere un consenso consolidato nel collegio del Nord Est. Spero ci siano ancora gli estremi per rivedere la decisione anche perché sostengo non da oggi che si può trovare una formula vantaggiosa sia per FI che per l’SVP che consenta l’elezione sia di Dorfmann che della Gardini , nell’ottica di un accordo politico tra partiti con le medesime finalità, facenti parte del partito popolare europeo.

Michaela Biancofiore, parlamentare Fi e

Coordinatrice regionale del Trentino Alto Adige