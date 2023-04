ACLI TRENTINE * TEMA RIFIUTI: « SERATA D’INFORMAZIONE CIRCOLI ROTALIANA, RELATORE MARCO IANES E MODERATORE WALTER NICOLETTI (14/3 -20.30) »

16.25 - martedì 11 aprile 2023

Relatore: Marco Ianes, Circolo ACLI di Gardolo, intervistato dal giornalista Walter Nicoletti. VENERDÍ 14 APRILE , ORE 20:30 – SALA POLIFUNZIONALE MUNICIPIO DI SAN MICHELE ALL’ADIGE.

I Circoli ACLI della Rotaliana (Mezzolombardo, Mezzocorona e Grumo-S.Michele-Faedo), organizzano una serata di informazione sul tema dei rifiuti in Trentino partendo dalla necessità di ridurre sensibilmente la frazione residua attraverso comportamenti virtuosi, l’ulteriore razionalizzazione e il miglioramento delle raccolte differenziate. La serata toccherà anche il tema dello smaltimento finale della frazione residua con la proposta del gassificatore, alternativa a quella dell’inceneritore.

Nell’ambito delle diverse iniziative ambientali che si svolgono in questo periodo in Rotaliana, segnaliamo inoltre la “Raccolta ecologica” che si svolgerà nella giornata di sabato 15 aprile per iniziativa del Circolo ACLI di Grumo-S.Michele- Faedo in collaborazione con il Comune, l’Oratorio e altre associazioni del paese.

L’appuntamento dei volontari è alle ore 9:00 davanti al Municipio per dividersi in gruppi e raggiungere alcuni luoghi sensibili dove verranno raccolti i rifiuti abbandonati e messe in atto le operazioni di pulizia. Successivamente verranno organizzate le operazioni di differenziazione dei rifiuti. La mattinata si concluderà con un aperitivo presso la sede dell’US Garibaldina.

Il Weekend Ecologico di San Michele si concluderà con la manifestazione “Ecologia in Oratorio” dalle 15:00 alle 17:30 di sabato con la pulizia da parte dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze del piazzale, del campetto e del parco giochi. Verranno inoltre promosse attività di sensibilizzazione sul riciclo e sul riuso contro l’abbandono dei rifiuti.

*

Contatti e info: acli_grumo@libero.it

Oppure telefonare: 351-7427299