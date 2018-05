BERLUSCONI * CRISI GOVERNO: “ MOVIMENTO CINQUESTELLE CHE PARLA DI IMPEACHMENT È COME SEMPRE IRRESPONSABILE “

“Prendiamo atto con rispetto delle decisioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e osserviamo con preoccupazione l’evolversi della situazione politica.

Come sottolineato dal Presidente Mattarella in un momento come questo il primo dovere di tutti ė difendere il risparmio degli italiani, salvaguardando le famiglie e le imprese del nostro Paese.

Il movimento Cinquestelle che parla di impeachment è come sempre irresponsabile.

Forza Italia attende le determinazioni del Capo dello Stato, ma ove necessario sarà pronta al voto”.