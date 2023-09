BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG – 4 SETTEMBRE: « FDI AL 28,2% / PD 20,1% / M5S 16,9% / LEGA 9,4% / FI 6,4% / AZIONE 3,5% / VERDI E SINISTRA 3,3% »

08.38 - martedì 5 settembre 2023

Sondaggio SWG – 04 Settembre: crollano FDI e FI, molto bene M5S, in crescita i piccoli di Centrosinistra.

Torna dopo la pausa estiva, come ogni lunedì, l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana. In questa rilevazione troviamo importanti variazioni. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni perde addirittura 1,2 punti, scendendo al 28,2%. In ribasso anche gli alleati: la Lega di Salvini perde lo 0,3% raggiungendo il 9,4%, Forza Italia ne perde addirittura 8, di decimi, scendendo al 6,4%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein continua il su e giù attorno al 20%, ora in risalita al 20,1% (+0,1). In risalita al 16,9% anche l’altro principale partito di opposizione, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

Spostandoci nell’area dell’ex Terzo Polo, Azione, il partito guidato da Carlo Calenda è rivelato in lieve crescita e ora è al 3,5% (+0,1%), così come Italia Viva di Renzi al 2,8% (+0,3 punti). Tra i piccoli partiti ulteriore leggera crescita anche per Alleanza Verdi e Sinistra al 3,3% (+0,3 punti) mentre +Europa ne guadagna “solo” due salendo al 2,6%. Tra le liste extraparlamentari, Per l’Italia di Paragone è stabile al 2,2% mentre Unione Popolare guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris guadagna due decimi salendo dall’1,7 all’1,9%. La percentuale di chi non si esprime cresce di due punti e ora è al 40%.