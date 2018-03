ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBASCIATORI DEL GUSTO * IDENTITÀ GOLOSE MILANO 2018: OLTRE TRENTA GLI AMBASCIATORI DEL GUSTO DAL 3 AL 5 MARZO

L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto è presente per il secondo anno al congresso internazionale di cucina e pasticceria d’autoreIdentità Golose, in corso dal 3 al 5 marzo a Milano Congressi (MiCo).

Il tema di questa quattordicesima edizione è Il Fattore Umano. Filo conduttore delle tre giornate d’incontri, che mette al centro le relazioni umane, l’uomo-chef e tutti i protagonisti del suo lavoro: dalla cucina alla sala, al rapporto con i clienti e prima ancora artigiani e fornitori. I più grandi professionisti della ristorazione internazionale – tra chef, pasticcieri, maitre e sommelier – sono chiamati a confrontarsi sull’alchimia che regola buona cucina, servizio e arte dell’accoglienza.

“L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto è orgogliosa di essere presente anche quest’anno al più importante appuntamento dedicato alla cucina di qualità. – dichiara Cristina Bowerman, Presidente dell’Associazione – Il nostro scopo è promuovere e valorizzare il patrimonio culturale agroalimentare ed enogastronomico nazionale, in Italia e nel mondo.

È fondamentale – ha proseguito – partecipare a momenti di confronto e di networking come Identità Golose, soprattutto in questi ultimi anni di costante evoluzione. Inoltre, credo che abbia un valore particolare essere presenti, soprattutto quest’anno, non solo con uno stand animato dall’intraprendenza di alcuni nostri associati, ma anche con il coinvolgimento attivo degli studenti del progetto Fare Formazione, con cui abbiamo intrapreso un percorso importante che farà tappa anche su uno dei palchi del congresso”.

*

L’Associazione infatti, sarà presente al congresso con uno stand, dove otto degli ambasciatori del gusto si alterneranno per dare un assaggio della loro cucina di qualità:

Franco Aliberti, La Preséf presso La Fiorida – Mantello (SO): sabato 3 marzo ore 10.30

Cristoforo Trapani, Il Magnolia presso Hotel Byron – Forte dei Marmi (LU): sabato 3 marzo ore 12.30

Pasquale Torrente, Al Convento – Cetara (SA): domenica 4 marzo ore 12.30

Giorgio Scarselli, Il Bikini – Vico Equense (NA): domenica 4 marzo ore 16.00

Francesco Arena, Masino Arena – Villaggio Sant’Agata (ME): lunedì 5 marzo ore 10.30

Marta Scalabrini, Marta in Cucina – Reggio Emilia: lunedì 5 marzo ore 11.30

Marco Sacco, Piccolo Lago – Verbania: lunedì 5 marzo ore 12.30

Paolo Gramaglia, President Restaurant Pompei – Pompei (NA): lunedì 5 marzo ore 13.30

Lunedì 5 marzo invece, sarà una giornata speciale del progetto Fare Formazione: sul palco della Sala Blu d’Identità Golose un gruppo di studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice, guidati dal pizzaiolo e ambasciatore del gusto Renato Bosco, sarà protagonista di una vera e propria performance su come si prepara la migliore pizza del mondo. Tre studenti saranno al suo fianco a impastare e altri tre si occuperanno del servizio in sala. Questa partecipazione è uno dei primi frutti tangibili del progetto avviato a gennaio 2018 e sostenuto grazie alla cena di beneficenza 7 Chef per Amatrice organizzata dall’Associazione il 2 ottobre scorso.

Sono oltre trenta gli ambasciatori del gusto che offriranno la propria competenza ed esperienza a molte delle aziende partner presenti al congresso: Franco Aliberti, Francesco Arena, Corrado Assenza, Cesare Battisti, Enrico Bartolini, Renato Bosco, Cristina Bowerman, Massimo Bottura, Paolo Brunelli, Martina Caruso, Moreno Cedroni, Caterina Ceraudo, Enrico e Roberto Cerea, Antonello Colonna, Carlo Cracco, Alessandro Gilmozzi, Alfonso e Livia Iaccarino, Antonia Klugmann, Pietro Leemann, Paolo Marchi, Rosanna Marziale, Aurora Mazzucchelli, Norbert Niederkofler, Davide Oldani, Simone Padoan, Franco Pepe, Alessandro Pipero, Niko Romito, Marco Sacco, Francesco e Salvatore Salvo, Giorgio Scarselli, Pasquale Torrente, Cristoforo Trapani e Viviana Varese.