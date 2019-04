APT VALSUGANA (TN) * SPECIALE PASQUA CON GEO&GEO: « SU RAI 3 MERCOLEDI 17 APRILE DALLE 16.45 »

Mercoledì 16.45 tutti sintonizzati su RAI3: andrà in onda un servizio dedicato alle tradizioni pasquali in Valsugana nel corso della trasmissione di intrattenimento pomeridiano GEO&GEO, dove la natura è protagonista indiscussa.

E il 19, prendono il via gli eventi di primavera: un concentrato di natura e energia per tutti e un invito a vivere la propria terra all’insegna di sostenibilità, del tempo lungo e dello stupore. Eventi pensati per vivere le festività e la bella stagione attraverso le peculiarità del territorio della Valsugana-Lagorai. Da Ortinparco ai meli in fiore, ci aspettano giorni di eventi speciali tutti da vivere e da gustare.

dal 19 al 25 aprile il centro di Levico Terme sarà vestito a feste per il primo Festival della Primavera, con in programma un mercatino tipico a tema, laboratori per grandi e piccini e momenti culturali che animeranno il ponte pasquale.

Dal 25 al 28 aprile tutti al parco secolare delle Terme di Levico per la 16esima edizione di ORTINPARCO, il più longevo festival en plein air dedicato agli orti e ai giardini quest’anno tutto centrato su come affrontare il cambiamento climatico. L’impegno, l’estro e la laboriosità di una intera comunità offriranno un’edizione più che mai ricca di consigli, animazioni e incontri. Da non perdere il Villaggio del Gusto allestito dai malghesi aderenti al progetto “Adotta una mucca”. Un’edizione di Ortinparco da visitare e da ricordare!

La staffetta passerà quindi al Festival dei meli in fiore a Caldonazzo, in programma il 28 aprile, per uno stupefacente “hanami” tra i meleti in fiore.

Dal 27 aprile al 1 maggio nuovamente a Levico Terme con il tradizionale Festival dedicato al meraviglioso mondo del latte e della lana.