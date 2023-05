PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * INCONTRO KOMPATSCHER – COMMISSARIO UE HAHN « I GRANDI PREDATORI E L’AGRICOLTURA ALPINA NON SONO COMPATIBILI »

09.39 - giovedì 25 maggio 2023

Kompatscher: “La regolamentazione di lupi e orsi in mano ai territori”. A un evento presso l’ufficio di rappresentanza dell’Euregio a Bruxelles, i presidenti Kompatscher e Mattle si sono espressi a favore del declassamento dello status di protezione dei grandi predatori.

Con l’obiettivo di consentire una regolamentazione diretta e concreta delle popolazioni di lupi e orsi nei territori dell’Unione europea, i presidenti dell’Alto Adige, Arno Kompatscher, e del Tirolo, Anton Mattle, hanno partecipato ieri e oggi (25 maggio) a numerosi incontri ed eventi a Bruxelles. Il momento più importante ieri sera (mercoledì) è stata la partecipazione al dibattito organizzato dal parlamentare europeo altoatesino Herbert Dorfmann nell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, che ha trattato le “Sfide della gestione del lupo nell’UE – con un focus sulle regioni alpine”.

Il parlamentare europeo Dorfmann ha osservato: “Dopo anni di lavoro, l’atmosfera a Bruxelles sta cambiando. Ora c’è una chiara maggioranza nel Parlamento europeo a favore di un ripensamento della gestione dei grandi predatori. Ora abbiamo bisogno di un buon coordinamento con gli Stati membri e i territori, affinché si possano finalmente trovare soluzioni praticabili”.

“I grandi predatori e l’agricoltura alpina non sono compatibili”

“Anche il Comitato delle Regioni è sempre più consapevole dei problemi legati alle popolazioni di lupi e orsi nella regione alpina”, ha confermato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. Ha detto di aver approfittato dei colloqui con gli altri rappresentanti dei territori dell’UE, con la vicepresidente della Commissione europea, Dubravka Šuica, e, insieme a Mattle, dell’incontro con il commissario europeo, Johannes Hahn, per sottolineare l’urgenza: “Nel corso degli anni le popolazioni in ampie zone dell’arco alpino sono cresciute così tanto che si verificano sempre più incidenti, danni, conflitti e persino morti. Molte persone sono spaventate”. Anche per Mattle, “la coesistenza tra grandi predatori e agricoltura alpina non è possibile in questo modo. Per questo motivo dobbiamo continuare a batterci a livello europeo per l’avvio di un nuovo regolamento moderno: lo status di protezione del lupo non può più essere compreso nella sua forma attuale in relazione alla sua attuale presenza”.

Al momento ci sono pochissime possibilità di intervento da parte dei territori. “Finora l’Alto Adige ha avuto le mani legate, perché per la soppressione è sempre necessario il consenso dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tuttavia, questo Istituto rimane inattivo e quindi il problema deve essere superato con un nuovo disegno di legge”, ha dichiarato il presidente Kompatscher. Altre regioni stanno attualmente cercando di eliminare almeno gli animali problematici che causano danni. Il presidente Mattle ha riferito, ad esempio, che “in Tirolo sono attualmente attive tre ordinanze di abbattimento dei lupi come misura di emergenza per proteggere i nostri pascoli alpini e l’ecologia agricola”.

Ridurre lo status di protezione nella Direttiva Habitat

“Ma questo non sarà sufficiente”, ha detto Kompatscher, “i territori interessati hanno bisogno della possibilità di una vera gestione dei grandi predatori, basata sul monitoraggio e sul supporto scientifico”. Il prerequisito è abbassare lo status di protezione di queste specie animali nell’ambito della Direttiva Habitat europea, consentendo così una regolamentazione mirata, come già avviene per altre specie animali protette. Ciò è giustificato anche dal fatto che la popolazione di queste specie animali non è più in pericolo.

Nella sua dichiarazione, Carmen Preising, capo di gabinetto del commissario per l’Ambiente, ha riferito che la Commissione europea ha commissionato uno studio completo per analizzare l’intero spettro della questione del lupo in Europa: “Questo inventario completo dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno”, ha detto Preising. La Commissione continua a concentrarsi sull’educazione, sull’ascolto e sull’applicazione degli strumenti già disponibili oggi, compreso il quadro delle deroghe disponibili.