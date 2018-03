ALPE CIMBRA * FONDO GRANDE FOLGARIA MANIA RACING CUP: GARA AMATORIALE SABATO 24 MARZO

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e grandi eventi! Tanti appuntamenti da non perdere:

SABATO 24 MARZO

FONDO GRANDE

FOLGARIA MANIA RACING CUP

La Folgaria Mania Racing Cup è una gara amatoriale aperta a tutti gli amici dell’Alpe Cimbra che ha lo scopo di celebrare la fine di una splendida stagione invernale e dare l’arrivederci al prossimo inverno.

Partenza gara: ore 9.00

Pista: Salizzona

Info: Azienda Turismo Alpe Cimbra 0464 724100.

SABATO 24 MARZO

RIFUGIO BAITA TONDA – FOLGARIA

SAMSARA ON TOUR – IL PARTY AD ALTA QUOTA

Il Samsara Beach di Gallipoli e Riccione arriva in alta quota a Folgaria sull’Alpe Cimbra presso il Rifugio Baita Tonda. Sarà l’occasione giusta per un party indimenticabile.

Info: Azienda Turismo Alpe Cimbra 0464 724100.

SABATO 24 MARZO- DOMENICA 25 MARZO

SKIAREA ALPE CIMBRA

MARZO IN MUSICA

Note band del territorio accanto a gruppi con ottima esperienza si alterneranno in questo fine settimana.

Sabato 24 marzo dalle 11.00 alle 17.00 a Fondo Grande suoneranno in occasione della FolgariaMania Fest, die Schweinshaxer, i Camel Toe e i Subcutanea, mentre domenica 25 marzo dalle 12.00 alle 14.00 presso il Bar H a Coe ci saranno i Hillbilly Deluxe.

Info: Azienda Turismo Alpe Cimbra 0464 724100.