AGOSTINO CAROLLO – EVERNESS * FESTIVALNATALE DI ROVERETO: ” da oggi in itunes e youtube LA CANZONE UFFICIALE DELL’evento invernale della città della quercia “

Esce oggi, martedì 9 ottobre 2018, Dj B3lfast feat. Gaia & Luna – Magic Christmas Time (Official Song FestivalNatale), la colonna sonora del FestivalNatale di Rovereto che comprenderà gli eventi e i mercatini di Natale.

Il brano è stato composto e prodotto da Ago Carollo, alias Dj B3lfast, con la collaborazione alle voci del duo Gaia & Luna.

Con lo pseudonimo di DJ B3lfast Carollo aveva anche realizzato l’inno di Euro 2016 Will Grigg’s On Fire, che raggiunse i vertici delle classifiche internazionali.

Magic Christmas Time è una canzone caratterizzata da una melodia originale e da un ritmo coinvolgente, che richiama l’atmosfera natalizia.

È una canzone unica nel suo genere in quanto è la prima composizione in assoluto a diventare l’inno ufficiale per il Natale della città della quercia. Il testo parla della magia del Natale inteso come momento di pace e condivisione.

Sarà quindi Magic Christmas Time ad accompagnare grandi e piccini durante le sei settimane del Festival, dando quindi un tocco originale e inedito ai festeggiamenti che animeranno la città di luci, colori e soprattutto di musica.

DJ B3lfast e Gaia & Luna presenteranno dal vivo al pubblico la canzone il giorno 1 dicembre quando avverrà l’accensione dell’albero, in uno spettacolo unico che unirà il luccichio delle decorazioni alle note della canzone.

Il brano è disponibile da oggi in esclusiva su iTunes/Apple Music e YouTube. Da giovedì sarà anche disponibile su Spotify, Deezer e Tidal.

ASCOLTA / COMPRA ADESSO MAGIC CHRISTMAS TIME http://bit.ly/MAGICCHRISTMASTIMEiTunes

YouTube

https://youtu.be/SOKMnvyytew

SITO UFFICIALE FESTIVALNATALE

http://www.festivalnatale.com

MAGIC CHRISTMAS TIME (FEAT. GAIA & LUNA) [OFFICIAL SONG FESTIVALNATALE]

Parole e musica di Ago Carollo

Prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Ago Carollo alla Everness Recording Suite, Rovereto, Italia.

Tutti gli strumenti: Ago Carollo

Programmazione addizionale batteria: Luna Carollo

Programmazione addizionale tastiere: Gaia Carollo

Voci soliste: Gaia Carollo e Luna Carollo

Cori: Ago Carollo

Edizioni: Everness Music Publishing

(P) & (C) 2018 Everness

http://www.instagram.com/djb3lfast.com

http://www.gaialuna.com

http://www.facebook.com/gaialunaofficial

http://www.instagram.com/gaialuna

http://www.twitter.com/gaialunadj