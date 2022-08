APT VAL DI NON * NOMINE: « RICONFERMATI LORENZO PAOLI PRESIDENTE, ANDREA WIDMANN VICE »

11.17 - giovedì 11 agosto 2022

Con voto unanime il consiglio di amministrazione ha riconfermato anche il vice presidente Andrea Widmann. Lorenzo Paoli è stato confermato presidente dell’Azienda per il Turismo Val di Non.

L’elezione, avvenuta ieri con voto unanime da parte del Consiglio di Amministrazione, ha visto eleggere contestualmente anche il vice presidente Andrea Widmann.

Una grande segnale di compattezza tra gli amministratori, quindi, che hanno voluto dare fiducia ma anche premiare il lavoro di Paoli e Widmann riconfermandoli alla guida dell’Azienda.

Nella medesima seduta è stato eletto anche il Comitato Esecutivo, organo che ha particolari competenze in materia di personale, funzionamento della struttura, marketing, eventi ed investimenti.

Il Comitato Esecutivo è composto da Lorenzo Paoli (presidente), Andrea Widmann (vice presidente), Nicola Sicher (albergatore), Damiano Zanoni (albergatore), Angela Pret (agriturista).

Il nuovo Consiglio di Amministrazione era stato eletto nel corso dell’Assemblea Generale del 27 luglio tenutasi presso la sede di Tassullo – Gruppo Miniera San Romedio.

Questi i componenti del Cda:

Comparto Alberghiero: INAMA ELISA, SICHER NICOLA, RIZZARDI THOMAS, FANTI FABRIZIO, ZANONI DAMIANO

Comparto Extra Albeghiero: PRET ANGELA, ODORIZZI MICHELE

Comparto Ristorazione: RIZZARDI LINO

Comparto Agenzie Viaggio: DEROMEDIS LISA

Comparto Enti Pubblici: GRAZIADEI DANIELE, COSTA PATRIZIO

Comparto Pro Loco e Consorzi: PAOLI LORENZO

Comparto Artigianato, Agricoltura e Commercio: PANCHERI DANIEL

Comparto Cooperazione – Credito: MAGNANI DINO

Comparto Associazioni: WIDMANN ANDREA

“Sono onorato per questa nomina –il commento del presidente Lorenzo Paoli- e in particolare per il voto unanime del consiglio, che dà ancora maggior entusiasmo e voglia di impegnarsi per l’ApT Val di Non e per i nostri soci. Dopo 3 anni molto impegnativi, segnati dalla pandemia e da un periodo di incertezza economica che sta ancora incidendo sul settore, continueremo il nostro impegno a favore degli operatori e per lo sviluppo del turismo della valle. Certamente sarà importate la collaborazione con tutto il sistema turistico, con le imprese del territorio, con la Provincia e con le ApT limitrofe.

Come affermato dall’assessore al Turismo Roberto Failoni nel corso dell’assemblea generale, sarà importante dialogare con l’ApT Val di Sole per realizzare una proficua collaborazione che possa crescere negli anni e portare benefici per tutti.

Il nuovo Cda è composto da importanti rappresentanti del turismo, ma anche del mondo della cooperazione e del credito, degli enti pubblici, dell’associazionismo. Si respira già molto entusiasmo e sono sicuro che insieme al nostro staff raggiungeremo grandi obbiettivi”.