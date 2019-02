RIVEDI – REPLAY – REPLICA * ” IL PARADISO DELLE SIGNORE ” – RAI 1: “« EP 110 NELLA PUNTATA DEL 9 / 02 / 2019 FEDERICO CONFESSA AL PADRE LA VERITÀ SULLA SUA CARRIERA UNIVERSITARIA » (LINK VIDEO)

Il paradiso delle signore. St 3 – Ep 110. Federico trova il coraggio di confessare al padre la verità sulla sua carriera universitaria e Salvatore affronta apertamente il fratello al circolo, suscitando l’interesse di Ludovica, sempre più intrigata da Antonio che, come lei, sta soffrendo per amore. E al Paradiso, mentre clienti e dipendenti sono davanti a un televisore fatto allestire da Vittorio per assistere alla serata finale del Festival di Sanremo, dalla porta principale fa ingresso una bella sconosciuta.

