M5S * ELEZIONI AMMINISTRATIVE: « I CANDIDÀTI DI LISTA PER LE ELEZIONI COMUNALI DI TRENTO 2020, LA CERTIFICAZIONE HA PREMIATO L’IMPEGNO DELLE PERSONE CHE CREDONO IN UNA POLITICA ONESTA »

Sono trenta i candidati a sostegno di Carmen Martini nella lista del MoVimento 5 Stelle per l’elezione del comune di Trento che si terranno il 20 e 21 settembre 2020. Nei primi giorni di quest’anno parte l’iniziativa di Carmen Martini di presentarsi candidata sindaca in una lista 5 stelle nel capoluogo come punto di rilancio dell’attivismo locale. Attraverso la Piattaforma Rousseau tutti i candidati hanno aderito all’invito formando un gruppo di cittadini tutti residenti in provincia, tutti con i certificati penali e dei carichi pendenti puliti, nessuno dei quali si era mai candidato contro una lista del M5S.

La certificazione della lista da parte del Movimento 5 Stelle ha premiato l’impegno delle persone che credono che una politica onesta può essere fatta portando avanti le idee migliori senza i preconcetti delle opposte ideologie. La lista è composta da volontari che da tempo partecipano attivamente alle iniziative del Movimento 5 Stelle in Trentino, cittadini comuni che entrano nelle istituzioni per renderle più efficienti e attente alle necessità della popolazione.

Nei prossimi giorni pubblicheremo i programmi della lista per il comune di Trento nei vari formati ideati per letture veloci o più approfondite, fino ad arrivare alla stesura completa di tutte le proposte studiate. il Movimento 5 Stelle non cerca di soddisfare interessi personali, noi siamo rivolti principalmente ad un beneficio collettivo equo e giusto, togliendo gli anacronistici privilegi di chi cerca di rimanere ancora in un medioevo di riverenze alla casta dei potenti. Grazie a queste persone il Movimento 5 Stelle sarà presente nel consiglio del comune di Trento e potrà essere portavoce dei cittadini inascoltati dai politici impegnati a richiedere gli aiuti riservati alle partite iva in difficoltà a causa della pandemia Covid-19.

LINK https://www.trentino5stelle.it/candidati-di-lista-m5s-per-elezioni-comunali-di-trento-2020/