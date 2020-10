CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE * CACCIA AL TESORO – SHOP EDITION: DE GRANDI, « RIPORTARE LE PERSONE A CONOSCERE I LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO (9 E 10 OTTOBRE) »

Caccia al Tesoro: shop edition. “Riportare le persone a conoscere ed apprezzare i luoghi storici del commercio”.

Con queste parole, Giorgio De Grandi, presidente del Consorzio Trento Iniziative, ha riassunto lo spirito dell’originale evento “Caccia al Tesoro: Shop Edition” che si terrà venerdì 9 e sabato 10 ottobre nelle vie del centro storico di Trento.

“Nonostante il periodo difficile” hanno dichiarato il Presidente ed il coordinatore Enrico Faes “abbiamo voluto dare un segnale alla città, dimostrando come con resilienza e creatività sia ancora possibile proporre degli eventi aperti al pubblico”. La caccia al tesoro proposta con il supporto di Historic Trento, infatti, permetterà a gruppi organizzati e/o famiglie di partecipare ad un gioco formativo innovativo, nel quale si dovrà mettere in mostra la conoscenza della storia della città unita alla conoscenza di alcuni aneddoti caratteristici di una decina di attività commerciali storiche del centro. Un modo originale per scoprire Trento ed il suo cuore pulsante, i commercianti appunto, che tanto hanno bisogno di essere supportati un quest’anno davvero difficile.

Soddisfazione ed entusiasmo per l’iniziativa sono stati evidenziati anche dalla neo Assessora al Turismo, Cultura e Politiche Giovanili Elisabetta Bozzarelli, intervenuta per sottolineare l’importanza della cultura per il tessuto economico e sociale della città di Trento. “Cultura, turismo e commercio devono intersecarsi sempre più” ha aggiunto l’Assessora “per contribuire a rendere sempre più attrattiva la città di Trento. Ci sono ampi margini di lavoro, da fare insieme agli altri colleghi di giunta, e possiamo tranquillamente dichiarare di essere ben disposti ad affrontare le tante sfide che ci aspetteranno in questi anni di lavoro”.

Maristella Trovanelli, referente di Historic, ha poi spiegato le modalità operative del gioco, sottolineando come già ad oggi ci siano più di trenta squadre iscritte, ossia oltre 100 persone già pronte a sfidarsi per rispondere, nel minor tempo possibile, agli indovinelli che verranno proposti dal Chatbot virtuale di Telegram Nett1.

Soddisfazione e curiosità per l’iniziativa sono stati espressi anche da Camilla Girardi intervenuta per conto dell’Associazione dei Commercianti al Dettaglio di Confcommercio Trentino; la presidente di FederAuto Trentino ha ribadito l’importanza dell’iniziativa proposta, viste le difficoltà oggettive del momento, ed ha espresso l’auspicio che sia l’inizio di una stagione di attività innovative per la città, capaci di valorizzare al meglio ed in sicurezza il centro storico ed i suoi attori principali.

Le informazioni utili per l’iscrizione alla caccia al tesoro sono disponibili su www.historictrento.it