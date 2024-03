ROMA – TEATRO OLIMPICO * “CANOVA TRA INNOCENZA E PECCATO”: « CON VITTORIO SGARBI, LA RICOSTRUZIONE DI UN PERIODO CRUCIALE (8-9-10 MARZO) »

17.47 - lunedì 4 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo al Teatro Olimpico di Roma in scena Vittorio Sgarbi con lo spettacolo “Canova tra innocenza e peccato”. Antonio Canova è ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura, definito per questo “il nuovo Fidia”. Intimamente vicino alle teorie neoclassiche di Winckelmann e Mengs, Canova ebbe prestigiosi committenti, dagli Asburgo ai Borbone, dalla corte pontificia a Napoleone, sino ad arrivare alla nobiltà veneta, romana e russa. Tra le sue opere, notissime a tutti, Amore e Psiche, Le tre Grazie, Paolina Borghese.

A duecento anni dalla morte del Canova, questo spettacolo la vita dell’artista ripercorrendone le opere ancora attuali per poetica e risultati estetici. Accendendo dialoghi impossibili con alcuni artisti coevi e non, lo spettacolo ricostruisce un periodo cruciale della storia dell’arte e della società del tempo. Canova è vivo perché le sue opere continuano a vivificare il nostro presente con la loro esistenza.

Pianoforte:

Carlo Bergamasco

Violino:

Marcello Corvino

Durata 120 min (senza intervallo)

Spettacoli venerdì 8 e sabato 9 marzo ore 20,30 : domenica 10 marzo ore 18,00.

Biglietti a questo link: