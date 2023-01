APT ALPE CIMBRA (TN) * “ALPECIMBRA FIS CHILDREN“: « EVENTO INTERNAZIONALE, CON ATLETI PROVENIENTI DA TUTTI E CINQUE I CONTINENTI (22-28/1) »

18.13 - martedì 10 gennaio 2023

ALPE CIMBRA (TN): A fine mese torna l’ALPECIMBRA Fis Children. Al via nazioni da tutti e cinque i continenti sull’Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, Lusérn e Vigolana. A fine mese, da domenica 22 a sabato 28 gennaio, le migliori giovani promesse dello sci alpino mondiale delle categorie under 14 e under 16 torneranno a sfidarsi sulle nevi dell’Alpe Cimbra. Si rinnova anche quest’anno, infatti, l’appuntamento con l’ALPECIMBRA Fis Children Cup, l’evento internazionale che già ad oggi può vantare nel proprio elenco iscritti atleti provenienti da tutti e cinque i continenti.

Le iscrizioni stanno continuando a pervenire alla segreteria della manifestazione, che ha già registrato l’adesione di 24 nazioni. Si rinnoverà la sfida tra Italia e Austria, le due squadre che si sono spesso giocate il successo finale, e ci saranno le altre qualificate rappresentative europee di Germania, Finlandia, Croazia e Slovenia, senza dimenticare la pur significativa presenza di Gran Bretagna, Polonia, Danimarca, Belgio, Olanda, Slovacchia, Irlanda, Lituania, Liechtenstein ed Estonia. L’elenco è destinato ad arricchirsi nei prossimi giorni e in esso figurano già rappresentative nazionali da tutto il globo.

Al cancelletto di partenza si presenteranno atleti provenienti dal Giappone, dal Kazakistan e pure dalla Thailandia, così come dalla lontana Nuova Zelanda, ma anche dal Sudamerica, rappresentato da Argentina, Cile e Brasile, e pure dall’Africa, grazie alla presenza del Sudafrica.

Il “mondialino” dell’Alpe Cimbra rappresenta da sempre un passaggio obbligato per i talenti emergenti che puntano a sbarcare nel Circo Bianco. È stato questo, recentemente, il caso della figlia d’arte Lara Colturi (la mamma è l’olimpionica Daniela Ceccarelli) e della croata Zrinka Ljutic, che dopo aver trionfato nell’evento organizzato dal comitato presieduto da Fabrizio Gennari sono subito riuscite a mettersi in mostra sul grande palcoscenico di Coppa del Mondo, dando seguito a una lunga tradizione. Dall’evento giovanile, giunto all’edizione numero 62 (52 delle quali con validità di Criterium Internazionale), sono infatti transitati tutti i grandi campioni dello sci, da Alberto Tomba, Ingemar Stenmark, Primin Zurbriggen e Marc Girardelli fino a Lindsey Vonn, Marcel Hirscher, Dominik Paris, Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin, giusto per menzionarne alcuni.

Il programma dell’edizione 2023 dell’ALPECIMBRA Fis Children Cup verrà aperto domenica 22 gennaio dalla sfilata delle squadre dei comitati regionali d’Italia, che lunedì 23 e martedì 24 gennaio si sfideranno a Fondo Grande di Folgaria sulle piste Martinella Nord e Agonistica nelle gare di slalom speciale e slalom gigante, valide per formare le due squadre italiane che parteciperanno alla fase internazionale, nonché per l’assegnazione del Trofeo Cassa Rurale Vallagarina. Mercoledì 25 gennaio sarà la volta del team event, lo spettacolare parallelo a squadre riservato alle rappresentative nazionali, a precedere la cerimonia d’apertura di giovedì 26 e le gare della fase internazionale, in programma venerdì 27 e sabato 28 gennaio sempre a Fondo Grande di Folgaria.