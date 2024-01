RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * « GIUSEPPE BRINDISI INTERVISTERÀ IL MINISTRO DANIELA SANTANCHÈ (7/1) »

16.43 - sabato 6 gennaio 2024

Domani, domenica 7 gennaio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Nel corso della serata, si affronterà il caso di Chiara Ferragni che ha spaccato anche la politica italiana.

E ancora, un focus sulla transizione di genere nei bambini.

Infine, un’intervista al medico italiano Paolo Macchiarini, considerato un ex luminare della scienza, condannato in Svezia a due anni e mezzo di carcere con l’accusa di aver trattato i suoi pazienti come “cavie” per quanto riguarda il trapianto di trachea.