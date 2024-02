08.31 - mercoledì 28 febbraio 2024

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

In questa puntata: intervista a Elly Schlein, il risultato delle elezioni regionali in Sardegna, il dibattito scaturito in seguito alle manganellate della polizia contro gli studenti che manifestavano per la Palestina a Pisa e Firenze, un nuovo approfondimento sul mondo delle sette.