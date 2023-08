PAT * GIOVANE SCOMPARSO: “ PROSEGUONO LE RICERCHE NEL FIUME SARCA, CON DUE SOMMOZZATORI E TRE OPERATORI DEL NUCLEO SAF (SPELEO ALPINO FLUVIALE) “

21.33 - giovedì 17 agosto 2023

Continuano le operazioni della protezione civile trentina per la ricerca del giovane scomparso in acqua nel fiume Sarca, all’altezza di Dro, martedì 15 agosto. Sono in corso verifiche su alcuni punti in particolare. Si tratta di sifoni di grandi dimensioni, camere d’acqua poste sotto i grandi massi a monte della centrale di Fies, in prossimità del luogo dove sono stati rinvenuti degli effetti personali del giovane.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco volontari di Dro assieme al Corpo permanente di Trento, con due sommozzatori e tre operatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale).

In attesa di ulteriori riscontri, per il momento è prevista la continuazione delle ricerche anche nella giornata di domani quando è prevista una nuova valutazione delle operazioni anche alla luce delle effettive condizioni meteo che influiscono sulla portata del corso d’acqua e dei bacini interessati.

Foto: archivio Pat