PACCHER (LEGA TRENTINO) * VIABILITÀ VALSUGANA: « “SS 47“, PER IL 2023 PREVISTI DUE INTERVENTI DI ASFALTATURA »

Nel question time di ieri, ho chiesto alla Giunta provinciale aggiornamenti in merito agli interventi di asfaltatura della SS 47. Oltre a confermare la cura per la viabilità della Valsugana nel corso della legislatura, è stato reso noto che per il 2023 sono già stati previsti, finanziati e appaltati due interventi di asfaltatura.

Il primo, di circa 600.000 euro, interesserà circa 25.000 mq tra Pergine e Levico.

Il secondo, di circa 520.000 euro, per complessivi 27.000 mq, in diversi tratti nei comuni di Novaledo, Borgo Valsugana e Grigno.

In alcune di queste zone, i lavori sono già iniziati e termineranno, indicativamente, entro il mese di giugno.

La Giunta, correttamente, ha ritenuto di non trascurare la sicurezza per la viabilità in Valsugana che rappresenta una delle arterie principali del nostro Trentino”.