ADOC APS – TRENTINO * NOMINE: « L’ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEI SOCI HA ELETTO PRESIDENTE LIVIA CABRAS, VICE LUCIA VINTI»

16.26 - giovedì 20 ottobre 2022

ADOC APS del Trentino a Congresso – giovedì 20/10/2022 – Auditorium Museo Caproni – Trento. «Mai sottovalutare il potere del consumatore vigile» Anita Roddick. Cambio al vertice di ADOC APS del Trentino, l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori di Via Matteotti. L’Assemblea Congressuale dei soci, riunita nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre nell’Auditorium del Museo dell’aeronautica Gianni Caproni, ha eletto presidente Livia Cabras che succede a Lucia Vinti alla quale va invece il ruolo di Vicepresidente.

Rinnovate anche la Segreteria (prima Esecutivo) – composta da Livia Cabras Lucia Vinti, Antonietta Scarsella, Mirella Favolino, Walter Alotti – e la Direzione Regionale (prima Direttivo) – composta da Elena Aichner, Walter Alotti, Maria Bernardi, Oliviero Degasperi, Enio Francesconi, Francesco Giannitelli, Salvatore Farace, Marella Giori, Mario Maino, Nicola Petrolli, Mirella Favoino, Ferruccio Sartori, Antonietta Scarsella, Giuseppe Varagone, Lucia Vinti, Gianni Tomasi, Lorenzo Purin, Decarli, Livia Cabras. Antonietta Scarsella è rinominata come tesoriere regionale.

Tre i volontari che proseguiranno l’attività di sportello: Livia Cabras, Antonietta Scarsella (Tesoriere) e Mirella Favoino. Non è mancato l’omaggio alle colonne storiche dell’ADOC del Trentino, con il ringraziamento a Sergio Groff, che ha guidato l’Associazione fino a tempi recenti, e il ricordo del compianto Diego Pontalti.

L’Assemblea ha ringraziato anche i volontari per l’enorme impegno che ha permesso di fare di ADOC un punto di riferimento per le persone disorientate anche nei momenti più bui della pandemia. Ricordiamo che gli operatori seguono, tra le altre cose, le problematiche relative a poste, energia e telefonia adottando lo strumento della conciliazione paritetica in caso di controversie.

L’impegno di oggi – come quello di ieri – è quello di stare vicino, con consulenze e azioni concrete, alle persone più bisognose, in particolare in questo periodo caratterizzato dall’emergenza caro-vita e caro-bollette.

L’assemblea, riconoscendo quanto già si stia facendo, ha chiesto ad ADOC APS Nazionale e ad ADOC APS del Trentino di mettere in campo, anche in concorso con le altre Associazioni di tutela dei Consumatori, forti rivendicazioni e di portare avanti le proposte già messe al tavolo, per spingere il Governo a porre in essere azioni di contrasto alla speculazione e per aiutare le persone in difficoltà.