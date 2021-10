RETE 4 – “ CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA ” « LE MANIFESTAZIONI CONTRO IL GREEN PASS E UN’INCHIESTA SULLE FALSE ESENZIONI DAL VACCINO, INTERVISTA A MASSIMO CACCIARI »

Domani, domenica 17 ottobre, su Retequattro alle ore 21.20, appuntamento con “Controcorrente – Prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonews condotto da Veronica Gentili, che si allunga oltre l’access prime-time per raccontare la più stretta attualità politica, economica e sociale.

In apertura, ampio spazio sarà dedicato alle persistenti manifestazioni contro il green pass, talvolta degenerate in episodi molto violenti e in arresti, come nel caso dell’assalto alla sede della Cgil a Roma sabato scorso. Con un reportage da Trieste, si racconterà poi il parziale blocco del porto da parte dei lavoratori contrari al certificato verde, una protesta che rischia di avere serie ripercussioni economiche. Se ne parlerà con l’avvocato Carlo Taormina, Guido Crosetto, Tommaso Labate, Vauro Senesi, Paolo Del Debbio e Antonio Caprarica.

A seguire, con il punto di vista di Massimo Cacciari, una riflessione sulla pericolosità delle ideologie e dei gruppi estremisti, un tema tornato particolarmente attuale a causa delle loro infiltrazioni nelle manifestazioni di piazza.

Nel corso della serata, un approfondimento sul mondo no-vax, sulle cure domiciliari “fai da te” e sulle teorie del complotto. Infine, la trasmissione continua la sua inchiesta sulle false esenzioni dal vaccino anti-Covid, un fenomeno molto diffuso da Nord a Sud.

Tra gli ospiti anche: Guido Rasi, Francesco Broccolo, Alessandro Meluzzi, Andrea Stramezzi, l’avvocato Edoardo Polacco, Pietro Senaldi, Nunzia De Girolamo, Piero Sansonetti e Diego Fusaro.